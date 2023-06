Novo Mangueirão: Veja a tabela de preços de aluguel para jogos profissionais, base e amadores

O Mangueirão, o maior palco do futebol paraense reabriu no mês de março e os valores do aluguel do estádio para eventos esportivos foram revelados, através do Diário Oficial. Os clubes interessados em mandar seus jogos no novo mangueirão, seguirão uma tabela de valores, dependendo do evento e da capacidade de cada partida.

A capacidade mínima do estádio para aluguel são mil torcedores, incluindo partidas de futebol amador e não federados. Já jogos profissionais podem receber o máximo de 50 mil pessoas, tendo taxas extras como porcentagem na bilheteria.

VEJA MAIS

Para obter a locação do estádio, é necessário informar o tempo de cada evento e isso é um fator determinante no valor estipulado. O governo detalhou cada categoria por tamanho do evento, número de torcedores e horários, com 15 categorias voltadas para o futebol, além de duas categorias como Salão de festas e auditórios, para eventos internos.

VEJA MAIS

O Mangueirão recebeu alguns jogos neste período, incluindo três clássicos entre Remo x Paysandu, além de partidas de competições nacionais, como Remo x Corinthians-SP, Paysandu x Fluminense-RJ e Águia de Marabá x Fortaleza-CE, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Confira os preços, condições e as categorias

1 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol amador federado (feminino e categorias inferiores) até 1.000 torcedores. R$3 mil por 4h de evento.

Jogo de futebol diurno ocupando três bilheterias, três catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reserva e 1.000 lugares de cadeiras. O valor do aluguel deve ser acrescido de

20% do valor da receita do permissionário com estaciona mento, quando houver

2 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol amador federado (feminino e categorias inferiores) de 1.001 até 10.000 torce dores. R$4 mil por 4h de evento.

Jogo de futebol diurno ocupando 10 bilheterias, três catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reserva e 4.000 lugares de cadeira e 6.000 lugares de arquibancada, totalizando 10.000 lugares O valor do aluguel deve ser acrescido de 20% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

3 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol amador federado (feminino e categorias inferiores) de 10.001 até 50.000 torcedores. R$10 mil por 4h de evento.

Jogo de futebol diurno ocupando todas as bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reserva e todos os lugares de cadeiras e de arquibancadas 50.000 lugares O valor do aluguel deve ser acrescido de 20% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

4 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional oficial até 1.000 torcedores. R$4 mil por 5h de evento. Jogo de futebol diurno ocupando três bilheterias, três catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reserva e 1.000 lugares de cadeiras 1.000lugares O valor do aluguel deve ser acrescido de 20% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

5 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional oficial de 1.001 até 10.000 torcedores. R$15 mil por 6h de evento. Jogo de futebol diurno ocupando 20 bilheterias, 18 catracas eletrônicas, vestuários, zona mista e banco de reservas e cadeiras, totalizando 10.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 20% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

6 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional oficial de 10.001 até 25.000 torcedores. R$20 mil por 7h de evento. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas 25.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

7 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional oficial de 25.001 até 35.000 torcedores. R$25 mil por 7h de evento. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas 35.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

8 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional oficial de 35.001 até lotação máxima. R$30 mil por 8h de evento. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas com lotação máxima. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

9 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol amador não federado até 1.000 torcedores. R$12 mil por 3h de evento. Jogo de futebol diurno ocupando três bilheterias, três catracas eletrônicas, vestuários auxiliares, banco de reservas e 1.000 lugares de cadeiras. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

10 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol amador não federado de 1.001 até 10.000 torcedores. R$18 mil, mais 5% da receita da bilheteria por 4h de evento. Jogo de futebol diurno ocupando 10 bilheterias, nove catracas eletrônicas, vestuários auxiliares, zona mista, banco de reservas e 4.000 lugares de cadeiras e 6.000 lugares de arquibancada totalizando 10.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

11 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol amador não federado acima de 10.000 torcedores. R$30 mil, mais 5% da receita da bilheteria, por 4h de evento. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas com 50.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

12 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional amistoso nacional até 10.000 torcedores. R$30 mil, mais 5% da receita da bilheteria por 6h de evento. Jogo de futebol diurno ocupando 10 bilheterias, nove catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas e 4.000 lugares de cadeiras e 6.000 lugares de arquibancada totalizando 10.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

13 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional amistoso local ou nacional acima de 10.000 torcedores. R$35 mil, mais 5% da receita da bilheteria por 6h de evento. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas totalizando 50.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

14 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional amistoso internacional até 10.000 torcedores. R$30 mil, mais 5% da receita da bilheteria por 6h de evento. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas até 10.000 lugares. O valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

15 - EVENTO FUTEBOL:

Jogo de futebol profissional amistoso internacional acima de 10.000 torcedores. R$45 mil, mais + 5% da receita da bilheteria mais 6h. Jogo de futebol diurno com utilização de instalação completas lados A ou B com bilheterias, catracas eletrônicas, vestuários, zona mista, banco de reservas, cadeiras e arquibancadas. A partir de 10.001 lugares valor do aluguel deve ser acrescido de 15% do valor da receita do permissionário com estacionamento, quando houver.

16 - EVENTO

Salão de eventos com três ambientes R$4 mil, por 5h de evento. Inclui três ambientes, sendo um externo e banheiros com 200 lugares

17 - EVENTO

Auditório R$420,00 por hora - Até 12h de evento.