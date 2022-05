No SBT, Téo José 'falha' na narração de gol de Vinícius Júnior na Champions e pede descupas

O narrador Téo José, do SBT, foi bastante criticado nas redes sociais pela narração do gol do Real Madrid, marcado por Vinícius Júnior, na final da Champions, entre Real x Liverpool e pediu desculpas ao fim da partida.

Ao término do jogo, ele falou sobre a situação e afirmou que na próxima final será ainda melhor e sem falhas.

“Queria aproveitar para pedir desculpas pelas falhas, apesar da dedicação e da garra. Algumas coisas fogem do nosso controle. Mas feliz por fazer parte de uma equipe tão aguerrida e amiga como o SBT. Ficou a promessa cumprida da maior transmissão de uma final de Champions da história. Na próxima, vai ser ainda melhor e sem falhas”, disse.