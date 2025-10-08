Níger x Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Níger x Congo disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Stade du 4 Août, em Ouagadougou, Burkina Faso. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Níger x Congo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Níger é o 3° colocado do Grupo E das eliminatórias africanas e acumula um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Congo é o vice-lanterna do mesmo grupo, ainda não tem vitórias e soma 1 empate, 5 derrotas, 3 gols marcados e 20 gols sofridos.

VEJA MAIS

Níger x Congo: prováveis escalações

Níger: Sem informações.

Congo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Níger x Congo

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Stade du 4 Août, em Ouagadougou, Burkina Faso

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 16h