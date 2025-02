Neymar publica story em seu avião particular e confirma retorno ao Brasil, rumo ao Santos; veja

Depois de colocar um ponto final na relação com o futebol do oriente, Neymar está oficialmente retornando ao Brasil. A novidade foi postada pelo craque nesta quinta-feira (30), por meio de registro nas redes sociais. Ao lado do pai, assessores e amigos, o jogador viaja rumo ao Brasil, mais precisamentwe ao Santos, que será o seu novo clube pelos próximos seis meses.

Para voltar ao país, Neymar teve de abrir mão de parte dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que tinha para receber do Al-Hilal. Foi a solução encontrada para desfazer seu vínculo agora e estar livre para voltar ao clube que o lançou para o futebol depois de 12 anos.

De 'Mala e Cuia', Neymar retorna ao Brasil. (Reprodução Instagram)

O Santos prepara grande festa para ter de volta um dos principais jogadores de sua história e estuda fazer mais de uma apresentação - uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo. O setor de marketing trabalha há semanas em conjunto com outros departamentos para lançar produtos alusivos à volta de Neymar e turbinar as finanças do clube. Está nos planos o lançamento de uma camisa especial, além de outros itens.

Neymar vê a oportunidade de voltar ao Brasil como um recomeço no futebol. Ele entrou em campo poucas vezes com a camisa do Al-Hilal e ficou mais de um ano parado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em novembro de 2023.

No final de 2024, já recuperado, Neymar participou de dois jogos com o Al-Hilal e somou 42 minutos em campo. Pouco mais de duas semanas depois, teve constatada nova lesão, desta vez na coxa direita, e ficou afastado por quase dois meses.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).