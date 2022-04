Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/04) pela Premier League

As equipes Newcastle x Wolverhampton entram em campo hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a 32° rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Newcastle x Wolverhampton ao vivo?

A partida Newcastle x Wolves pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Newcastle x Wolverhampton chegam para o jogo?

Newcastle está em 15° lugar na Premier League e soma 7 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Atualmente, seu saldo de gols é feito por 33 gols marcados contra 54 gols sofridos. A equipe venceu apenas 2 dos seus últimos 5 jogos e perdeu o restante.

Já os Wolves ocupam a 8° posição do Campeonato e já passaram por 15 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. O time já marcou 33 gols e sofreu 27. Nas suas últimas 5 partidas, Wolverhampton registrou 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Newcastle: Dúbravka; Krafth, Schär, D. Burn, M. Targett; Bruno Guimarães, Shelvey, Joelinton; J. Murphy, Saint-Maximin e Chris Wood. Técnico: Eddie Howie.

Wolves: José Sa; W. Boly, C. Coady, M. Kilman; J. Otto, Dendoncker, João Moutinho, Fernando Marçal; Podence, Trincão e Fábio Silva. Técnico: Bruno Lage.

Ficha técnica - Newcastle x Wolverhampton Wanderers

Premier League

Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle

Data/horário: 8 de abril de 2022, às 16h