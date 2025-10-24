Neom x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/10) pelo Campeonato Saudita Neom e Al-Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 24.10.25 11h30 Al Khaleej e Neom somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas pela Série A saudita (X/ @Khaleejclub) Neom x Al-Khaleej disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Khalid, em Tabuk, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Neom x Al Khaleej ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Al Khaleej e Neom somam um total de 3 vitórias e 2 derrotas pelo Campeonato Saudita. Al Khaleej marcou 12 gols e sofreu 5 desses, enquanto Neom marcou 7 gols e teve sua defesa vazada 7 vezes. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Fateh x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al-Fateh e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Neom x Al-Khaleej: prováveis escalações Neom: Sem informações. Al Khaleej: Sem informações. FICHA TÉCNICA Neom x Al Khaleej Campeonato Saudita Local: Estádio Rei Khalid, em Tabuk, Arábia Saudita Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 12h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Khaleej Neom jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 Campeonato Saudita Neom x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/10) pelo Campeonato Saudita Neom e Al-Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 11h30 Campeonato Saudita Al Fateh x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al-Fateh e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 9h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10