O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Neom x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/10) pelo Campeonato Saudita

Neom e Al-Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Khaleej e Neom somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas pela Série A saudita (X/ @Khaleejclub)

Neom x Al-Khaleej disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Khalid, em Tabuk, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Neom x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Al Khaleej e Neom somam um total de 3 vitórias e 2 derrotas pelo Campeonato Saudita.

Al Khaleej marcou 12 gols e sofreu 5 desses, enquanto Neom marcou 7 gols e teve sua defesa vazada 7 vezes.

Neom x Al-Khaleej: prováveis escalações

Neom: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Neom x Al Khaleej
Campeonato Saudita
Local: Estádio Rei Khalid, em Tabuk, Arábia Saudita
Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 12h30

