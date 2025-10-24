Capa Jornal Amazônia
Al Fateh x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita

Al-Fateh e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ettifaq soma 6 pontos a mais que Al Fateh na Série A saudita (X/ @Ettifaq)

Al-Fateh x Al Ettifaq disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h45 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, em Al Hufuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Fateh x Al-Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, a partir das 11h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Fateh é o 15° colocado do Campeonato Saudita, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já Al Ettifaq ocupa a 11° posição da competição e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos.

Al Fateh x Al-Ettifaq: prováveis escalações

Al Fateh: Sem informações.

Al Ettifaq: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Fateh x Al Ettifaq
Campeonato Saudita
Local: Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, em  Al Hufuf, Arábia Saudita
Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 11h45

