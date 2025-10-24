Al Fateh x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al-Fateh e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 24.10.25 9h45 Al Ettifaq soma 6 pontos a mais que Al Fateh na Série A saudita (X/ @Ettifaq) Al-Fateh x Al Ettifaq disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h45 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, em Al Hufuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Fateh x Al-Ettifaq ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, a partir das 11h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Fateh é o 15° colocado do Campeonato Saudita, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos. Já Al Ettifaq ocupa a 11° posição da competição e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Fateh x Al-Ettifaq: prováveis escalações Al Fateh: Sem informações. Al Ettifaq: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Fateh x Al Ettifaq Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, em Al Hufuf, Arábia Saudita Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 11h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Fateh Al Ettifaq jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Fateh x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Saudita Al-Fateh e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 24.10.25 9h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Copa Argentina Belgrano x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/10) pela Copa Argentina Belgrano e Argentinos Juniors jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 20h10 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Palmeiras de Abel já fez o placar que precisa para virar contra a LDU em sete mata-matas 24.10.25 9h59