Nantes x Monaco: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/03) pela Copa da França

As equipes Nantes x Monaco entram em campo hoje (02/03) para disputar a semifinal da Copa da França. O embate iniciará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio de la Beaujoire, em Paris. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Nantes x Monaco ao vivo?

A partida Nantes x Monaco pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como Nantes x Monaco chegam para o jogo?

No Campeonato Francês, a Ligue 1, Nantes está em 7° lugar, com um total de 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 34 gols marcados contra 29 gols recebidos. Nos seus últimos 5 jogos pela Ligue 1, a equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Monaco está na 9° colocação do campeonato, com um acúmulo de 10 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 39 gols marcados e 29 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas pela competição, a equipe conquistou apenas 1 vitória, empatou 2 vezes e perdeu o restante.

Prováveis escalações

Nantes: Descampa; Corchia, Appiah, Pallois, Girotto, Traore; Chirivella, Cyprien; Blas; Geubbels, Kolo Muani. Técnico: Antoine Kombouaré.

Monaco: Manone; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni, Diop; Volland, Ben Yedder. Técnico: Philippe Clement.

Ficha técnica

Nantes x Monaco

Copa da França

Local: Estádio de la Beaujoire, em Paris

Data/horário: 02 de março de 2022, às 17h15