Namíbia x Tunísia: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (09/06) pelas eliminatórias da Copa

Namíbia x Tunísia disputam hoje, domingo (09/06), a 4° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Orlando, em Johanesburgo, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir:

Onde assistir Namíbia x Tunísia?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

A primeira partida de Namíbia pela fase de grupos, contra Guiné Equatorial, foi cancelada. Em seguida, o time venceu São Tomé e Príncipe por 2 a 0 e empatou com Libéria por 1 a 1.

Já a Tunísia passou por uma vitória de 4 a 0 sobre São Tomé e Príncipe, outra de 1 a 0 contra Malawi e uma terceira sobre Guiné Equatorial, pelo mesmo placar.

Namíbia x Tunísia: prováveis escalações

Namíbia: Kazapua; Ikeinge, Hambira, Kamberipa, Hanamub; Karuuombe, Petrus; Namib, Kasume, Hotto; Kalula

Tunísia: Said; Mathlouthi, Meriah, Talbi, Abdi; Romdhane, Skhiri, Ghandri; Rafia, Achouri, Saad

FICHA TÉCNICA

Namíbia x Tunísia

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Orlando, em Johanesburgo, África do Sul

Data/Horário: 09 de junho de 2024, 13h