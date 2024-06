Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/06), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (09/06), incluem partidas amistosas internacionais e pela Copa do Nordeste, Eliminatórias da Copa do Mundo e Séries A, B e C do Brasileirão.

Às 20h, a seleção argentina jogará contra o Equador em uma partida amistosa. Já às 16h30, CRB disputará contra Fortaleza pela final da Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

Itália x Bósnia - 15h45 - Star+ Eslováquia x Gales - 15h45 - Star+ Montenegro x Geórgia - 15h45 - Star+ França x Canadá - 16h15 - SporTV Argentina x Equador - 20h - SporTV

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Criciúma x Cuiabá - 16h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x Chapecoense - 16h - TV Brasil, Youtube (Canal GOAT) e Premiere América-MG x Ponte Preta - 18h30 - TV Brasil, Youtube (Canal GOAT) e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Athletic x Volta Redonda - 16h30 - DAZN e Nosso Futebol Botafogo-PB x Ferroviário - 16h30 - TV Zapping Náutico x Caxias - 19h - DAZN e Nosso Futebol Remo x São Bernardo - 19h - DAZN e Nosso Futebol

Copa do Nordeste

CRB x Fortaleza - 16h30 - SBT, ESPN, DAZN, Nosso Futebol+ e Star+

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

São Tomé e Príncipe x Libéria - 10h - Sem informações Djibuti x Etiópia - 13h - Sem informações RD Congo x Togo - 13h - Sem informações Mauritânia x Senegal - 13h - Sem informações Namíbia x Tunísia - 13h - Sem informações

O jogo entre CRB x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo SBT, DAZN, ESPN, Star+ e Nosso Futebol+, às 16h30.

O jogo entre Itália x Bósnia terá transmissão ao vivo pelo Star+, às 15h45.

O jogo entre França x Canadá terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 16h15.

O jogo entre Argentina x Equador terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 20h.

