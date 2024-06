Mauritânia x Senegal: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/06) pelas eliminatórias da Copa

Mauritânia x Senegal disputam hoje, domingo (09/06), a 4° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Cheikha Ould Boïdiya, em Nouakchott, Mauritânia. Confira as escalações e onde assistir:

Onde assistir Mauritânia x Senegal?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Mauritânia perdeu para RD Congo por 2 a 0, empatou com Sudão do Sul por 0 a 0 e perdeu pra Sudão por 2 a 0.

Já Senegal passou por uma vitória de 4 a 0 sobre Sudão do Sul, um empate sem gols com Togo e um empate de 1 a 1 com RD Congo.

Mauritânia x Senegal: prováveis escalações

Mauritânia: Niasse; Abd, Yali, Ba, Diaw; Mouhsine, Fofana; Mahmoud, Kamara, Amar; Koita.

Senegal: Mendy; Seck, Koulibaly, Niakhate; I. Sarr, Gueye, P. Sarr, Diarra; Diallo, Jackson, Ndiaye.

FICHA TÉCNICA

Mauritânia x Senegal

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Cheikha Ould Boïdiya, em Nouakchott, Mauritânia

Data/Horário: 09 de junho de 2024, 13h