Copinha 2023: Nacional-SP vence Juventude, avança e será o adversário do Remo na segunda fase

O Nacional-SP será o adversário do Remo no primeiro mata-mata da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2023. O clube paulista venceu o Juventude por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira (11), pela última rodada do Grupo 32, e garantiu a vice-liderança da chave. Kauã Pacheco, Carlos Henrique e Davi Menino marcaram os gols do jogo, que foi realizado no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

VEJA MAIS

Com o placar, o Naça chegou aos 6 pontos e assumiu o segundo lugar do Grupo 32, passando o próprio Juventude, que ficou com 4 pontos. A liderança ficou com o XV de Piracicaba, que durante a manhã goleou o Alecrim por 5 a 0 e assumiu a ponta, com 7 pontos. O Juventude está eliminado da Copinha.

Confrontos

A Copinha agora tem todos os confrontos da segunda fase confirmados. O Nacional-SP, 2º do grupo 32, vai enfrentar o Remo em jogo único. O duelo será na próxima sexta-feira, dia 13. Já o XV de Piracicaba encara o Fortaleza. O local e o horário das partidas serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.