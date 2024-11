Município de Portel, no Marajó, recebe curso de capacitação de técnicos de futebol

Portel, município do Marajó, sediou pela primeira vez um curso intensivo de capacitação para técnicos profissionais de futebol. Com duração de três dias, o evento reuniu mais de 50 participantes no centro de convenções local e foi ministrado pelo renomado professor Rildo Ramos, vice-presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF).

O curso, de categoria C, contou com aulas práticas e teóricas e teve como objetivo qualificar profissionais do esporte, abordando temas como formação de atletas e melhores práticas técnicas. Realizado com apoio da Lei 8.650/93, a iniciativa visa não apenas certificar os participantes, mas também fortalecer a base esportiva do município e da região.

“Queremos plantar uma semente para transformar o futebol da cidade, capacitando profissionais que poderão contribuir para a evolução do esporte, não só aqui, mas também no Pará, no Brasil e no mundo”, afirmou Rildo Ramos.

Antônio Sadinael, técnico das seleções sub-18 e sub-20 de Portel, destacou a importância do evento para o desenvolvimento do futebol local. “Investir no social e na formação de base é fundamental. Somos o maior celeiro de jogadores dessas categorias na região. Este curso é uma oportunidade única para os treinadores se atualizarem e conquistarem credenciais que os habilitem a trabalhar em qualquer clube filiado à FIFA, CBF ou FPF”, disse.

A iniciativa contou com o apoio da prefeitura de Portel e da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. O prefeito Paulo Ferreira, também aluno do curso, enfatizou o compromisso com o esporte local. “Estamos construindo sonhos e transformando realidades. Nosso objetivo é criar um centro de treinamento e fundar um clube para disputar a segunda divisão do Campeonato Paraense”, revelou.

O secretário de Esporte, Oliveira, ressaltou o impacto positivo do curso. “Capacitar nossos profissionais é garantir que o futebol de Portel continue sendo uma referência. Com parcerias estratégicas, buscamos elevar o nível técnico e organizacional do esporte no município.”

Júnior Turiba, ex-jogador profissional e colaborador do projeto, celebrou o sucesso da iniciativa. “Fico honrado em contribuir com o desenvolvimento do futebol em Portel. Com o apoio da prefeitura, temos a chance de transformar talentos locais em grandes atletas. Essa pequena semente que plantamos dará muitos frutos”, concluiu.