Montpellier x Rennes: veja onde assistir e o horário do jogo de hoje (25/02) pelo Campeonato Francês

As equipes Montpellier x Rennes entram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (25/02), para disputar a 26° rodada do Campeonato Francês. O embate ocorre no Estádio de la Mosson, em Montpellier. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Montpellier x Rennes ao vivo?

A partida Montpellier x Rennes pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Montpellier x Rennes chegam para o jogo?

Montpellier ocupa a 9° colocação da Ligue 1, com um total de 11 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 39 gols marcados contra 34 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos que disputou, a equipe conquistou 2 vitórias e sofreu 3 derrotas. Se vencer esta partida, Montpellier ficará com a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas que seu adversário e pular da 9° à 6° colocação.

Já o Rennes está em 5° lugar na competição e registra 12 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Seu saldo de gols é formado por 47 gols marcados contra 23 gols sofridos. Suas últimas 5 partidas foram marcadas por 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Montpellier: Omlin; Souquet, Cozza, Sakho, Oyongo; Chotard, Ferri, Sambia, Savanier, Mollet; Wahi. Técnico: Olivier Dall'Oglio.

Rennes: Gomis; Traoré, Omari, Aguerd, Meling; Santamaria, Terrier, Majer, Bourigeaud; Laborde, Guirassy. Técnico: Bruno Génésio.

Ficha técnica

Montpellier x Rennes

Campeonato Francês

Local: Estádio de la Mosson, em Montpellier

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2022, às 17h