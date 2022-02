Milan x Udinese: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (25/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Milan x Udinese entram em campo às 14h45 (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (25/02), para disputar a 27° rodada do Campeonato Italiano. O duelo no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Milan x Udinese ao vivo?

A partida Milan x Udinese pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como Milan x Udinese chegam para o jogo?

O Milan lidera o Campeonato Italiano com 17 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 52 gols marcados contra 28 gols recebidos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Udinese está em 16° na competição, com um total de 5 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. A equipe perdeu 2 de seus últimos 5 jogos, empatando mais 2 e vencendo 1. Seu saldo de gols é feito por 31 gols marcados e 41 gols sofridos.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez; Kessié e Tonali; Brahim Díaz, Rafael Leão e Júnior Messias; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Udinese: Silvestre; Nehuen Pérez, Pablo Marí e Rodrigo Becão; Soppy, Arslan, Walace, Makengo e Molina; Beto (Success) e Deulofeu. Técnico: Gabriele Cioffi.

Ficha técnica

Milan x Udinese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2022, às 14h45