Hoffenheim x Stuttgart: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (25/02) pela Bundesliga

As equipes Hoffenheim x Stuttgart entram em campo às 16h30 (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (25/02), para disputar a 24° rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O embate ocorrerá na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Hoffenheim x Stuttgart ao vivo?

A partida Hoffenheim x Stuttgart pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Hoffenheim x Stuttgart chegam para o jogo?

O Hoffenheim está na 5° colocação da Bundesliga, com um total de 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, a mesma quantidade do 4° colocado, o RB Leipzig. Porém, a equipe está em uma sequência de 3 derrotas e precisa vencer esta partida para se manter no G5 da competição. Seu atual saldo de gols é composto por 45 gols marcados contra 35 gols sofridos.

Já o Stuttgart é o vice-lanterna do Campeonato Alemão e registra 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. A equipe está em uma sequência de 4 derrotas. Seu saldo de gols é feito por 27 gols marcados contra 43 gols recebidos.

Prováveis escalações

Hoffenheim: Baumann; Grillitsch, Posch e Hübner; Bebou, Samassekou, Geiger e Raum; Kramaric, Dabbur e Rutter. Técnico: Sebastian Hoeness.

Stuttgart: Müller; Stenzel, Mavropanos, Anton e Sosa; Karazor, Endo e Mangala; Marmoush, Führich e Kalajdzic. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Ficha técnica

Hoffenheim x Stuttgart

Bundesliga

Local: Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, Alemanha

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2022, às 16h30