Levante x Elche: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (25/02) pela La Liga

As equipes Levante x Elche entram em campo hoje, sexta-feira (25/02), para disputar a 26° rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. O duelo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Levante x Elche ao vivo?

A partida Levante x Elche pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Levante x Elche chegam para o jogo?

O Levante é o atual lanterna da La Liga e acumula 2 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Mesmo se vencer esta partida, não sairá desta posição tão cedo. Seu saldo de gols é feito por 25 gols marcados contra 51 sofridos e a equipe perdeu 3 dos seus últimos 5 jogos, sendo os restantes 1 vitória e 1 empate.

Já o Elche ocupa a 13° posição do campeonato, com um total de 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Quanto ao seu saldo de gols, este é composto por 28 gols marcados e 34 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, o Elche registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis escalações

Levante: Cárdenas; Son, Cáceres, Duarte, Rober, Jorge Miramón; Pepelu, Melero, Bardhi; Dani Gómez, Morales. Técnico: Alessio Lisci.

Elche: Bádia; Barragán, Roco, Bigas, Mojica; Fidel, Guti, Omar Mascarell, Morente; Pere Milla, Carrillo. Técnico: Francisco Javier Rodríguez Vílchez.

Ficha técnica

Levante x Elche

La Liga

Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2022, às 17h