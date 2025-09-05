Montenegro x Tchéquia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa

Montenegro x República Tcheca disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Pod Goricom, em Podgorica, Montenegro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Montenegro x Tchéquia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias, Montenegro passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Gibraltar, outra de 1 a 0 contra as Ilhas Faroé e uma derrota de 2 a 0 para a República Tcheca.

Além de sua vitória de 2 a 0 sobre Montenegro, a República Tcheca passou por uma vitória de 2 a 1 sobre as Ilhas Faroé, outra de 4 a 0 contra o Gibraltar e uma derrota de 5 a 1 para a Croácia.

VEJA MAIS

Montenegro x Rep. Tcheca: prováveis escalações

Montenegro: Avram; Baboglo, Craciun, Dumbravanu; Platica, Motpan, Rata, Reabciuk; Caimacov, Ionita; Postolachi.

Rep Tcheca: Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Nachmias, Revivo; Do. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Turgeman.

FICHA TÉCNICA

Montenegro x República Tcheca

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Pod Goricom, em Podgorica, Montenegro

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45