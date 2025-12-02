Mönchengladbach x St. Pauli: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (02/11) pela Copa da Alemanha Borussia Mönchengladbach e St. Pauli jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 02.12.25 13h00 O Borussia Mönchengladbach soma 6 pontos a mais que o St Pauli na Bundesliga (Facebook/ @borussia.global) Borussia Mönchengladbach x St. Pauli disputam hoje, terça-feira (02/11), as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia Mönchen x St. Pauli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Bundesliga, o St. Pauli é o vice-lanterna e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 9 derrotas, 10 gols marcados e 24 gols sofridos. O time está em uma sequência de 9 derrotas pelo Campeonato Alemão. Já o Mönchengladbach está em 12° lugar na Série A alemã com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Monchen x St. Pauli: prováveis escalações Mönchengladbach: Sem informações. St Pauli: Sem informações. FICHA TÉCNICA Borussia Mönchengladbach x St Pauli Copa da Alemanha Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Mönchengladbach St Pauli jogos de hoje Copa da Alemanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03