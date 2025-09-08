Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.09.25 7h00 Moçambique soma só 3 pontos a mais que Botsuana no Grupo G (Facebook/ @FMFoficial) Moçambique x Botsuana disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 10h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Moçambique x Botswana ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Moçambique é o vice-líder do Grupo G e acumula 4 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos. Já a Botswana ocupa a 3° posição com apenas 3 vitórias, 4 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Moçambique x Botswana: prováveis escalações Moçambique: Sem informações. Botsuana: Sem informações. FICHA TÉCNICA Moçambique x Botsuana Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Moçambique Botsuana jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Guiné Equatorial x Tunísia: onde assistir e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Guiné Equatorial e Tunísia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Zâmbia e Marrocos jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Zâmbia e Marrocos jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01