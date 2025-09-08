Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa

Moçambique x Botsuana disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 10h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Moçambique x Botswana ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Moçambique é o vice-líder do Grupo G e acumula 4 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já a Botswana ocupa a 3° posição com apenas 3 vitórias, 4 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

Moçambique x Botswana: prováveis escalações

Moçambique: Sem informações.

Botsuana: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Moçambique x Botsuana

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 10h