MK Dons x Leicester: onde assistir e o horário do jogo de hoje (20/12) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Milton Keynes Dons x Leicester disputam nesta terça-feira (20/11) as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo iniciará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio MK, em Bletchley, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir MK Dons x Leicester ao vivo?

A partida MK Dons x Leicester pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como MK Dons x Leicester chegam para o jogo?

MK Dons venceram Sutton United em sua estreia na primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. Depois, o time eliminou Watford e Morecambe por 2 a 0.

Já Leicester iniciou sua jornada na segunda rodada com uma vitória nos pênaltis contra Stockport County, após empate sem gols. Depois, eliminou Newport County por 3 a 0.

Prováveis escalações

MK Dons: Cumming; Tucker, O'Hora, Jules; Watson, Johnson, Robson, Lawrence; Burns, Eisa, Grant. Técnico (interino): Dean Lewington.

Leicester: Iversen; Amartey, Evans, Faes, Thomas; Soumare, Ndidi; Perez, Albrighton, Barnes; Vardy. Técnico: Brendan Rodgers.

FICHA TÉCNICA

Milton Keynes Dons x Leicester City

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio MK, em Bletchley, Inglaterra

Data/Horário: 20 de dezembro de 2022, 16h45