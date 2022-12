Wolverhampton x Gillingham: onde assistir e o horário do jogo hoje (20/12) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Wolverhampton x Gillinghamh disputam nesta terça-feira (20/11) as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolverhampton x Gillingham ao vivo?

A partida Wolverhampton x Gillingham pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Wolverhampton x Gillingham chegam para o jogo?

Wolverhampton estreou na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa com uma vitória de 2 a 1 sobre Preston. Depois, o time eliminou Leeds por 1 a 0.

Gillingham iniciou a competição com uma vitória de 2 a 0 sobre Wimbledon. Na segunda e na terceira rodada, a equipe eliminou Exeter e Brentford nos pênaltis após empates por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente.

Prováveis escalações

Wolves: Sarkic; Nouri, Kilman, Collins e Castro; Hodge e Rúben Neves; Ronan; Guedes, Hwang e Traoré. Técnico: Julen Lopetegui.

Gillingham: Turner; Tutonda, Baggott, Ehmer e Wright; Wiliams e Jefferies; Reeves, Adelakun e Green; Walker. Técnico: Neil Harris.

FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Gillingham

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra

Data/Horário: 20 de dezembro de 2022, 16h45