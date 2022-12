Newcastle x Bournemouth: onde assistir e o horário do jogo de hoje (20/12) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Newcastle x Bournemouth disputam nesta terça-feira (20/11) as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio St James Park, em Newcastle. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Newcastle x Bournemouth ao vivo?

A partida Newcastle x Bournemouth pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Newcastle x Bournemouth chegam para o jogo?

Newcastle estreou na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa com uma vitória de 2 a 1 sobre Tranmere Rovers. Depois, venceu Crystal Palace nos pênaltis após um empate sem gols.

Bournemouth também teve seu primeiro jogo, disputado contra Norwich, na segunda rodada, que terminou com a sua vitória nos pênaltis após empate por 2 a 2. Em seguida, a equipe eliminou o Everton por 4 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Botman, Targett; Shelvey, Longstaff, Willock; Murphy, Wood, Almiron. Técnico: Eddie Howe.

Bournemouth: ravers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Tavernier, Cook, Lerma, Billing; Moore, Solanke. Técnico: Gary O'Neil.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Bournemouth

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio St James Park, em Newcastle

Data/Horário: 20 de dezembro de 2022, 16h45