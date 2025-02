Milton Leite entra em campanha para conseguir patrocínio ao Gavião Kyikatejê

O narrador Milton Leite, conhecido pela sua voz marcante nas transmissões esportivas, aderiu à campanha de apoio ao Gavião Kyikatejê Futebol Clube, o primeiro time profissional do Brasil formado exclusivamente por jogadores indígenas. O clube, fundado em 2009 e filiado à CBF, nunca contou com patrocinadores oficiais e agora busca atrair investimentos para fortalecer sua estrutura e dar mais visibilidade à cultura Kyikatejê.

A campanha foi idealizada por um grupo de publicitários brasileiros, incluindo Victor Toyofuku, Yohanna Ioshua e Henrique Louzada, em parceria com a produtora Balma Films, do diretor Thiago Balma, e com o diretor Luiz Whately. O projeto audiovisual, que ganhou vida com animações da Dirty Work, trilha da Bumblebeat e finalização da Cuadro Post, visa mostrar a importância do clube não apenas no futebol, mas também na valorização da comunidade indígena.

Em uma publicação nas redes sociais, Milton Leite destacou a relevância do Gavião Kyikatejê e a falta de apoio de grandes marcas. "Você conhece o Gavião Kyikatejê? É o primeiro time indígena do Brasil. Tem técnico-cacique (Zeca Gavião) formado pela CBF. Além disso, tem categoria de base, também tem time feminino e já jogou a primeira divisão do futebol Paraense", escreveu o narrador.

Zeca Gavião, presidente do clube e o primeiro indígena brasileiro a concluir o curso superior em Futebol, reforçou que o apoio financeiro ajudaria a melhorar a qualidade de vida dos atletas e da comunidade. “Precisamos de patrocínio para aprimorar nossa estrutura e seguir com nosso projeto esportivo. Esse apoio pode fazer toda a diferença para o futuro do time e da nossa cultura”, disse o cacique.

A campanha já gerou repercussão nas redes sociais, especialmente pela venda das camisas do clube, que trazem as cores tradicionais das pinturas corporais do povo Kyikatejê-Gavião. No entanto, o clube ainda busca um fornecedor de material esportivo para atender à crescente demanda e fornecer equipamentos adequados ao time. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no perfil oficial do clube no Instagram.