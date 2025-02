Campanha busca patrocínio para o Gavião Kyikatejê, primeiro time indígena profissional do país

Um grupo de publicitários brasileiros se uniu para criar uma campanha de apoio ao Gavião Kyikatejê Futebol Clube, primeiro time profissional do Brasil formado exclusivamente por jogadores indígenas. Fundado em 2009, o clube segue todas as normas da CBF, mas nunca contou com patrocinadores oficiais.

A iniciativa busca atrair marcas interessadas em investir no time por meio de ações de marketing esportivo. Segundo Zeca Gavião, presidente do clube e primeiro indígena brasileiro a concluir o curso superior em Futebol, o apoio financeiro ajudaria a melhorar a estrutura do time e a qualidade de vida dos atletas, assim como da comunidade Kyikatejê.

Arte criada para a campanha em prol do Gavião Kyikatejê. (Divulgação)

A campanha ganhou força após a polêmica declaração de um técnico de futebol da Série A, que usou um termo pejorativo ao se referir aos indígenas. A frase repercutiu nas redes sociais e motivou o grupo de publicitários a desenvolver um projeto que promovesse a história do Gavião Kyikatejê e levantasse discussões sobre a inclusão dos povos originários no esporte.

Os publicitários Victor Toyofuku, Yohanna Ioshua e Henrique Louzada, em parceria com Thiago Balma, da produtora Balma Films, e o diretor Luiz Whately, desenvolveram um filme para divulgar o clube. O projeto contou com animações da Dirty Work, trilha da Bumblebeat e finalização da Cuadro Post. O cacique Zeca Gavião acompanhou de perto todo o processo, garantindo autenticidade na representação da cultura Kyikatejê.

Os diretores de animação Faga Melo e Gustavo Leal mergulharam na história da etnia para trazer elementos simbólicos e visuais que representassem a identidade do povo Kyikatejê. Algumas cenas do filme foram pintadas à mão, aproximando o público da cultura do time.

“Ao contarmos a história do Gavião Kyikatejê, damos visibilidade ao time e tratamos os povos originários com o devido respeito”, finaliza Luiz Whately, diretor de cena da Balma Films.

FICHA TÉCNICA

Idealização: Victor Toyofuku

Direção: Luiz Whately

Criativos: Victor Toyofuku, Henrique Louzada, Yohannã Ioshua e Lucas Pimenta

Produtora de Imagem: Balma Films

Direção: Luiz Whately

Produtora de Animação: Dirty Work

Direção de Animação: Gustavo Leal, Faga Melo

Produtora de Som: Bumblebeat

Direção Musical: Lucas Sfair, Henrique Tanji

Pós Produção: Cuadro Post

Influenciadores: Resenha Digital

Liderança indígena: Zeca Gavião

Consultora indígena: Karina Puri