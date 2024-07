Gavião Kyikatejê estreia contra a Seleção Brasileira na Copa 2 de Julho, mas perde de goleada

A equipe sub-15 do time indígena Gavião Kyikatejê viveu outro momento histórico da sua existência. O clube estreou na Copa 2 de Julho contra a Seleção Brasileira na última terça-feira (2), em Salvador, no estádio Pituaçu. O resultado não foi positivo para a equipe paraense, que foi derrotada por 6 a 0.

Os gols do time de base da seleção foram marcados por Davi Pena, Vinicius Rocha, Danylo, João Vitor, Zabarelli e Kauã Daniel. Com isso, a equipe brasileira saiu na frente e é líder do grupo A. O próximo jogo do Brasil será contra o Santanópolis-BA, no Pituaçu, nesta quarta-feira (3), às 10h30.

Já o Gavião Kyikatejê volta a campo também na manhã desta quarta, para enfrentar o Atlético-MG, que venceu o Eunápolis por 5 a 0 na estreia.

A Copa 2 de julho é uma homenagem à independência da Bahia e é uma das competições mais populares entre as equipes de bases promovidas pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

Equipe participa pela primeira vez da competição (Mauricia Da Matta/CBF)

Nas redes sociais, o time comemorou a estreia na competição e destacou que foi mais uma conquista histórica para o clube, que foi o primeiro time totalmente indígena a chegar na elite do futebol paraense.

"02.07.2024, dia histórico para nossa garotada. Infelizmente, a vitória não veio, mas a satisfação de poder estar em Salvador–BA e participar da Copa 2 de julho pela primeira vez, ser recebido com muito respeito, carinho e de estrear já contra a Seleção Brasileira sub-15 na primeira rodada foi enorme", escreveu a equipe no Instagram.

O jogo

A partida da Copa 2 de Julho é dividida em dois tempos de 30 minutos e não 45 como é no profissional. E a Seleção Brasileira dominou os períodos sem muita dificuldade. O primeiro gol foi marcado logo no início, com Davi Pena, que converteu um pênalti a favor do Brasil.

Aos 17 minutos, Vinicius Rocha recebeu passe de João Vitor e mandou para o fundo do gol. Aos 27 minutos da primeira etapa, Danylo fez jogada com Richard e marcou o terceiro da equipe brasileira.

Na volta do intervalo, após dar assistência, João Vitor fez o dele e o quarto gol do Brasil aos sete minutos do segundo tempo. Mesmo vencendo com folgas e sem reação da equipe do Gavião, o time brasileiro não deixou de atacar e foi para cima. Zabarelli fez mais um de pênalti e Kauã Daniel fechou a goleada de 6 a 0 para a Seleção Brasileira.