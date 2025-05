Metropolitano-SC lança uniforme em homenagem ao Pará e destaca presença de migrantes na cidade

O Metropolitano, clube de Blumenau (SC) que disputará a Série B do Campeonato Catarinense em 2025, apresentou nesta segunda-feira (19) um novo uniforme de goleiro, com referências ao estado do Pará. A camisa, na cor vermelha com uma faixa branca diagonal e uma estrela azul, foi criada como forma de reconhecimento à comunidade paraense residente na cidade.

A ação faz parte da campanha “Somos todos (i)migrantes”, que busca valorizar as diversas origens culturais que compõem a população de Blumenau. A proposta inclui tanto os imigrantes europeus, especialmente alemães, que chegaram ao município em meados do século XIX, quanto os migrantes mais recentes, como os paraenses, que passaram a ocupar espaço na cidade nos últimos anos.

Segundo o presidente do clube, Ronei Schultze, a iniciativa visa destacar a contribuição de diferentes grupos que ajudaram a construir a identidade local. "Foram os imigrantes de 1850 que iniciaram a formação da Colônia Blumenau e impulsionaram o desenvolvimento econômico, especialmente na área têxtil. Hoje, novos migrantes continuam esse processo ao buscar melhores condições de vida aqui", afirmou Schultze.

O dirigente destacou que a cultura paraense já é muito presente no cotidiano da cidade. "É comum ver camisas de clubes como Paysandu, Remo e até Tuna Luso pelas ruas. Isso mostra a ligação forte dos paraenses com o esporte."

Presença paraense marcante

Dados recentes do IBGE indicam que 2,5% dos nascimentos registrados em Santa Catarina são de mães naturais do Pará. O estado do Norte ocupa atualmente o quarto lugar entre os de origem dos migrantes em SC, atrás apenas de Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Um levantamento da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) reforça que os fluxos migratórios de outros estados, como o Pará, têm sido fundamentais para a manutenção da mão de obra local.

O uniforme tem valor de R$ 179,90 e pode ser adquirido por moradores de outros estados por meio de encomenda, diretamente pelo perfil oficial do clube no Instagram: @ca_metropolitano.