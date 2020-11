Meia dispensado pelo Remo nesta temporada acerta com a Tuna para a Segundinha

A Tuna estreia na Segundinha do Parazão no próximo domingo (8), às 9h30, contra o União Paraense no estádio do Souza. Mesmo próximo da estreia a Lusa segue contratando, depois de fechar com dois atacantes ex-Paysandu , o clube cruzmaltino acertou com o meia Lukinhas, ex-Remo.

Fora da elite do futebol paraense desde 2013, a Águia Guerreira busca a tão sonhada classificação para a Primeira Divisão estadual, com o comando do técnico Robson Melo, a Lusa vai fechando o elenco e contratou o meia Lukinhas, que foi dispensado pelo Remo nesta temporada e que já defendeu a Tuna em 2019.

Lukinhas, de 23 anos, é natural de Paragominas e passou por Vila Rica, Ypiranga-AP, Bragantino, Remo e por último estava no Ipatinga-MG.

NO BID

Outro ex-azulino que vai defender as cores da Tuna Luso é o atacante Amauri. O jogador de 20 anos é cria das categorias de base do Leão e foi vendido ao Coimbra-MG em 2017 e retornou ao Leão em 2019. Seu último clube foi o Athletic-MG.

Amauri atuando pelo Sub-20 do Remo (Samara Miranda / Remo)

Amauri teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e poderá estrear pela Águia na Segundinha.