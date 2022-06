Mbappé dá aval e PSG não conta mais com Neymar para 2022, afirma jornal

Camisa 10 da Seleção Brasileira, o atacante Neymar não faz mais parte dos planos do Paris Saint-Germain para o restante da temporada. De acordo com informação divulgada pelo jornal espanhol El País, a decisão já teria sido comunicada pelos dirigentes do clube francês a Neymar pai, empresário do brasileiro.

VEJA MAIS

Segundo o periódico espanhol, a decisão de não contar com o atacante é motivada pelo novo perfil de atletas buscados pelo PSG. A reportagem ainda indica que uma conversa com Mbappé, que renovou recentemente e se tornou a principal estrela do projeto parisiense, também teria pesado na decisão, uma vez que o astro francês teria ressaltado uma suposta indisciplina do camisa 10 na rotina de treinos.

Apesar da decisão do PSG de não contar mais com Neymar, será necessário encontrar uma solução amigável para a questão. Segundo o jornal francês L´Equipe, o vínculo do brasileiro seria renovado automaticamente até 2027 por gatilhos estabelecidos previamente no contrato anterior.

Neymar chegou ao clube em 2017 com o objetivo de conquistar a Champions League. Por anos, foi o centro do projeto milionário que envolve o clube. Desde a renovação com Mbappé, em maio, a prioridade passou a ser o francês. A extensão de vínculo aconteceu depois de uma "batalha" com o Real Madrid, que queria contar com o atacante.