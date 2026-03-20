Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas O Liberal 20.03.26 11h55 Marlon passará por cirurgia (Reprodução | Instagram | vinidegremio) O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, sofreu uma fratura na perna direita durante a partida contra o Vitória, na noite de quinta-feira (20), na Arena. A lesão ocorreu no segundo tempo, após uma dividida com o jogador Caíque. O lance provocou forte reação dentro e fora de campo. Atletas das duas equipes se mostraram abalados com a gravidade da situação, e torcedores acompanharam o atendimento com apreensão nas arquibancadas. Lesão de Marlon causa comoção na Arena Jogadores do Grêmio, como Willian, chegaram a chorar ainda no gramado. Nas arquibancadas, torcedores rezavam e demonstravam preocupação com o estado de saúde do atleta após o impacto da jogada. A ambulância foi acionada para retirar Marlon do campo. O jogador deixou o gramado com a perna imobilizada, sob aplausos e gritos de apoio da torcida gremista. Vitória presta solidariedade ao jogador Após o ocorrido, o Vitória publicou uma nota de solidariedade ao lateral-esquerdo. O clube manifestou apoio ao atleta diante da gravidade da lesão. Marlon havia retornado recentemente à equipe após desfalcar o Grêmio na partida contra a Chapecoense, por conta de uma virose. No jogo contra o Vitória, ele atuava como capitão. Apesar da lesão, o Grêmio venceu a partida por 2 a 0, com gols de Camutanga, contra, e Amuzu. O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito nesta sexta-feira (21). O clube gaúcho divulgou um comunicado oficial informando o estado de saúde do jogador e a necessidade de intervenção cirúrgica. Segundo a nota, “o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura no tornozelo direito e será submetido à cirurgia”. Procedimento será realizado em hospital de Porto Alegre A cirurgia de Marlon será realizada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O clube não detalhou outras etapas do tratamento, mas indicou que o atleta deve ficar afastado por um período de recuperação que pode chegar a cinco meses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol grêmio marlon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Cagliari x Napoli: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/03) pelo Campeonato Italiano Cagliari e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.03.26 13h30 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 FIM DA LINHA Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição 19.03.26 22h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37