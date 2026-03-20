Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A

Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas

O Liberal
fonte

Marlon passará por cirurgia (Reprodução | Instagram | vinidegremio)

O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, sofreu uma fratura na perna direita durante a partida contra o Vitória, na noite de quinta-feira (20), na Arena. A lesão ocorreu no segundo tempo, após uma dividida com o jogador Caíque.

O lance provocou forte reação dentro e fora de campo. Atletas das duas equipes se mostraram abalados com a gravidade da situação, e torcedores acompanharam o atendimento com apreensão nas arquibancadas.

Lesão de Marlon causa comoção na Arena

Jogadores do Grêmio, como Willian, chegaram a chorar ainda no gramado. Nas arquibancadas, torcedores rezavam e demonstravam preocupação com o estado de saúde do atleta após o impacto da jogada.

A ambulância foi acionada para retirar Marlon do campo. O jogador deixou o gramado com a perna imobilizada, sob aplausos e gritos de apoio da torcida gremista.

Vitória presta solidariedade ao jogador

Após o ocorrido, o Vitória publicou uma nota de solidariedade ao lateral-esquerdo. O clube manifestou apoio ao atleta diante da gravidade da lesão.

Marlon havia retornado recentemente à equipe após desfalcar o Grêmio na partida contra a Chapecoense, por conta de uma virose. No jogo contra o Vitória, ele atuava como capitão.

Apesar da lesão, o Grêmio venceu a partida por 2 a 0, com gols de Camutanga, contra, e Amuzu.

O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito nesta sexta-feira (21). O clube gaúcho divulgou um comunicado oficial informando o estado de saúde do jogador e a necessidade de intervenção cirúrgica.

Segundo a nota, “o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura no tornozelo direito e será submetido à cirurgia”.

Procedimento será realizado em hospital de Porto Alegre

A cirurgia de Marlon será realizada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O clube não detalhou outras etapas do tratamento, mas indicou que o atleta deve ficar afastado por um período de recuperação que pode chegar a cinco meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

grêmio

marlon
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A italiana

Cagliari x Napoli: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/03) pelo Campeonato Italiano

Cagliari e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.03.26 13h30

FUTEBOL

Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A

Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas

20.03.26 11h55

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

20.03.26 7h00

FIM DA LINHA

Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil

Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição

19.03.26 22h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar'

Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia

20.03.26 9h29

REPERCUSSÃO

Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece'

Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense

19.03.26 21h16

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

20.03.26 7h00

futebol

Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A

Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão

20.03.26 11h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda