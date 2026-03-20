Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A

O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, sofreu uma fratura na perna direita durante a partida contra o Vitória, na noite de quinta-feira (20), na Arena. A lesão ocorreu no segundo tempo, após uma dividida com o jogador Caíque.

O lance provocou forte reação dentro e fora de campo. Atletas das duas equipes se mostraram abalados com a gravidade da situação, e torcedores acompanharam o atendimento com apreensão nas arquibancadas.

Lesão de Marlon causa comoção na Arena

Jogadores do Grêmio, como Willian, chegaram a chorar ainda no gramado. Nas arquibancadas, torcedores rezavam e demonstravam preocupação com o estado de saúde do atleta após o impacto da jogada.

A ambulância foi acionada para retirar Marlon do campo. O jogador deixou o gramado com a perna imobilizada, sob aplausos e gritos de apoio da torcida gremista.

Vitória presta solidariedade ao jogador

Após o ocorrido, o Vitória publicou uma nota de solidariedade ao lateral-esquerdo. O clube manifestou apoio ao atleta diante da gravidade da lesão.

Marlon havia retornado recentemente à equipe após desfalcar o Grêmio na partida contra a Chapecoense, por conta de uma virose. No jogo contra o Vitória, ele atuava como capitão.

Apesar da lesão, o Grêmio venceu a partida por 2 a 0, com gols de Camutanga, contra, e Amuzu.

O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito nesta sexta-feira (21). O clube gaúcho divulgou um comunicado oficial informando o estado de saúde do jogador e a necessidade de intervenção cirúrgica.

Segundo a nota, “o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura no tornozelo direito e será submetido à cirurgia”.

Procedimento será realizado em hospital de Porto Alegre

A cirurgia de Marlon será realizada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O clube não detalhou outras etapas do tratamento, mas indicou que o atleta deve ficar afastado por um período de recuperação que pode chegar a cinco meses.