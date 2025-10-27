Mangueirão entra na Rota Turística do Futebol e fortalece o Pará como potência esportiva do Mercosul

O Estado do Pará passou a integrar oficialmente a Rota Turística do Futebol do Mercosul, iniciativa lançada pelo Brasil, que atualmente preside o bloco econômico sul-americano. A proposta, anunciada na última quarta-feira (22), foi liderada pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério do Esporte, e coloca o Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, como um dos ícones culturais e esportivos da América do Sul.

A Rota Turística de Futebol do Mercosul conecta os principais estádios e museus esportivos do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia, promovendo o futebol como patrimônio cultural e vetor de integração turística e econômica entre os países.



Do Brasil, integram o roteiro estádios de forte simbolismo nacional, como o Maracanã (RJ), Allianz Parque (SP), Arena BRB Mané Garrincha (DF), Beira-Rio (RS), Arena do Grêmio (RS), Neo Química Arena (SP), Arena Castelão (CE), Vila Belmiro (SP), além de museus icônicos, como o Museu Pelé e o Museu do Futebol. O Mangueirão, no Pará, é o único estádio da região Norte a compor o circuito internacional.

A iniciativa está alinhada à marca “Visit South America”, e busca valorizar o futebol como uma das expressões culturais mais profundas da identidade sul-americana. O objetivo é impulsionar o turismo esportivo, fomentar o intercâmbio cultural e aumentar o fluxo de visitantes internacionais, fortalecendo a economia criativa e o desenvolvimento sustentável dos países do bloco.

Totalmente reconstruído e reinaugurado em abril de 2023 pelo Governo do Pará, o Mangueirão se tornou um dos maiores símbolos de modernidade, hospitalidade e multifuncionalidade da região Norte.

Mais do que um estádio, o espaço se consolidou como um centro cultural, esportivo e social, capaz de receber grandes eventos internacionais e manifestações populares que expressam a diversidade do povo paraense.



Desde a reestruturação, o estádio sediou mais de 100 eventos esportivos, culturais e religiosos, consolidando Belém como referência em infraestrutura. O palco paraense já recebeu partidas históricas, como a abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 1, e a Supercopa do Brasil de 2025, entre Flamengo e Botafogo.



Recebeu também "O Amazônia Live – Hoje e Sempre", movimento criado pelos fundadores do Rock in Rio e do The Town para chamar atenção às urgências socioambientais da Amazônia, antecipando debates que estarão em destaque na COP 30, a ser realizada em novembro deste ano, em Belém.



O Mangueirão, se prepara para receber um dos maiores eventos musicais e sociais do ano: o "Global Citizen Festival: Amazônia", que será realizado no dia 1º de novembro. O festival antecede COP30), consolidando a capital paraense como palco de grandes acontecimentos globais. Esses eventos, consolidam o Pará como um dos novos polos de turismo esportivo, cultural e sustentável do Brasil e da América do Sul.



O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou o papel do Mangueirão como símbolo da nova fase do esporte e da cultura paraense:



“O Mangueirão é muito mais do que um estádio. Ele é um símbolo do orgulho e da identidade do povo paraense. Fazer parte da Rota Turística do Futebol do Mercosul é o reconhecimento de um trabalho que transforma o esporte em instrumento de cultura, desenvolvimento e integração. O Pará vive um novo momento, e o Mangueirão é o coração pulsante dessa transformação”, afirmou o secretário.



Cultura, memória e integração regional



A Rota do Futebol do Mercosul nasce com o propósito de integrar estádios que possuam valor simbólico, atratividade turística e estrutura receptiva, incluindo museus, centros de memória e visitas guiadas. No caso do Mangueirão, o Governo do Pará planeja fortalecer ainda mais o espaço como patrimônio cultural e esportivo, ampliando ações de visitação, exposições históricas e experiências interativas sobre o esporte amazônico e nacional.



A iniciativa também reforça o papel do Pará no calendário internacional de eventos, ao lado de estádios icônicos como La Bombonera e Monumental de Núñez (Argentina), Estádio Centenário (Uruguai) e Museu da Conmebol (Paraguai).