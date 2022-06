Mané diz publicamente que quer deixar o Liverpool; Bayern é o destino mais cotado

O atacante senegalês Sadio Mané informou publicamente que está prestes a deixar o Liverpool. Convocado para a seleção para a disputa das eliminatórias da Copa Africana de Nações, o atleta disse que 70% dos seus compatriotas gostariam que ele deixasse os Reds.

O Bayern de Munique é o principal interessado na contratação de Mané para a próxima temporada. De acordo com o "Bild", o clube bávaro está disposto a pagar um salário anual de 20 milhões de euros (102 milhões) para o jogador.

No entanto, o camisa 10 de Anfield tem contrato com o Liverpool até 2023. O clube inglês tem a opção de manter o senegalês com o risco de perdê-lo sem custos no próximo ano, mas aguarda uma proposta pelo atleta.