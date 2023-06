Manchester City bate a Inter de Milão em Istambul e conquista a Champions League pela primeira vez

Uma final emocionante e agitada marcou a despedida da Champions League, a mais importante competição entre clubes do planeta. Jogando no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, o Manchester City conseguiu, enfim, levantar sua primeira taça, ao vencer a Inter de Milão por 1 a 0, gol marcado pelo volante Rodri, no início do segundo tempo. A conquista coroou o trabalho do técnico Pep Guardiola, que chega ao terceiro título da UCL.

Os prognósticos mais otimistas da decisão previram um passeio do Manchester City, ou mesmo uma vantagem maiúscula ainda na etapa inicial. No entanto, a realidade foi bem diferente e a Inter deu bastante trabalho. Em campo, os italianos estavam bem posicionados, com marcação forte e poucos espaços ao adversário. Quando foi possível, o atacante Haaland era bloqueado pela defesa de Onana.

O time ainda perdeu De Bruyne por lesão, deixando o jogo bastante equilibrado. Aliás, foi uma jogada entre De Bruyne e Haaland que originou a melhor chance do primeiro tempo, aos 26. Haaland recebeu de De Bruyne na velocidade, se livrou da marcação de Bastoni e chutou cruzado. Onana espalmou com a mão esquerda, evitando o primeiro do City.

Até aquele momento, a equipe inglesa teve a maior posse de bola, com 60%, além de duas finalizações contra uma do adversário. Já na segunda etapa, a Inter colocou Lulaku no lugar de Dzeko e a partida pegou fogo. Aos 13, num vacilo da defesa, Lautaro Martínez rouba a bola, domina dentro da área, mas chuta em cima de Ederson.

Jogadores comemoram gol de Rodri, que deu o título da Champions para o Manchester City. (ANTONIO CALANNI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Com muita dificuldade, o City conseguiu transpor a barreira defensiva da Inter e abriu o placar aos 22, depois de passe sensacional de Akanji para Bernardo Silva, que entra quase na pequena área e toca para trás, limpa para Rodri bater colocado, no canto direito. O gol balançou o estádio e a Inter se lançou ao ataque. Por pouco o empate não veio na sequência, depois que Dumfries desviou cruzamento. A bola sobrou para Dimarco, que tentou duas vezes de cabeça. Uma bateu no travessão e a segunda em Lukaku.

Na reta final da partida, o Manchester City manteve a pressão, enquanto a Inter aguardava a oportunidade de sair em contra-ataque. A tática usada pelos italianos, no entanto, pouco surtiu efeito, com o adversário bem postado no campo de defesa, impedindo a troca de passes em frente a área. Aos 43, em uma ótima triangulação na esquerda, a bola foi alçada na pequena área e Lukaku cabeceou forte, mas o goleiro salvou com o joelho em cima da linha. Apesar do esforço, o time italiano deixou escapar a quarta conquista da Uefa Champions League e a "orelhuda" mais cobiçada do mundo foi para a Inglaterra.