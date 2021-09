Mais de 90% dos internautas de oliberal.com são contrários ao aumento do preço dos ingressos no Pará

A esmagadora maioria dos internaturas que participou da enquete do oliberal.com no Instagram desaprova o aumento do preço dos ingressos no retorno do público aos estádios do Pará. Cerca de 91% dos 179 votantes disseram que são contra o reajuste nas entradas, enquanto cerca de 9% são a favor.

Maioria dos torcedores desaprova aumento nos ingressos (Reprodução/ O Liberal)

O preço mais caro dos ingressos no retorno do público foi anunciado nesta terça-feira (7) pelos presidentes das duas maiores torcidas da capital: Remo e Paysandu. De acordo com Fábio Bentes, presidente azulino, são projetadas entradas entre R$ 200 e R$ 250. Enquanto isso, o mandatário bicolor, Maurício Ettinger, se limitou a dizer que o valor dos ingressos será reajustado.

O valor mais "salgado" dos ingressos foi anunciado depois que a Prefeitura de Belém reduziu, ainda mais, a capacidade de público nos estádios. A partir de agora, apenas 20% dos lugares poderão ser ocupados, como forma de prevenção ao contágio da Covid-19.

Contudo, os clubes precisam de aprovação da CBF para terem o retorno das torcidas em campo. Uma reunião, inclusive, está marcada para esta quarta-feira (8), na sede da confederação, para determinar o retorno do público nas partidas da Série B do Brasileirão.

Caso seja aprovado, o Remo será a primeira equipe do estádio a receber público no estádio. Será na partida contra o Avaí, no dia 16 de setembro, pela Série B.

Outros clubes paraenses em competições nacionais, Castanhal e Paragominas, só poderão ter torcida se chegaram à semifinal da Série D do Brasileiro. A competição já definiu que a torcida só poderá se fazer presente nesta fase.