Mãe de Pelé está viva? Saiba quantos anos tem Celeste Arantes, mãe do Rei do Futebol

Internado há quase um mês para tratar uma infecção respiratória e um câncer de cólon, Pelé tem apresentado piora no quadro de saúde nos últimos dias. Por conta disso, a vida pessoal do ex-atleta de 82 anos tem sido vasculhada por muitos fãs nas redes sociais. O que poucos sabem é que a mãe do tricampeão mundial com a Seleção Brasileira ainda está viva.

Dona Celeste, mãe do Rei do Futebol, completou 100 anos em 2022. No dia 20 de novembro, nove dias antes de ser internado no Hospital Albert Einstein, Pelé publicou uma foto nas redes sociais comemorando a data.

Dona Celeste se casou com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, e teve Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aos 18 anos. Ela foi uma das responsáveis por incentivar o garoto a buscar a vida no esporte.