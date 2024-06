Luiz Araújo brilha, faz dois gols e Flamengo vence o Grêmio no Maracanã pelo Brasileirão

Flamengo e Grêmio se enfrentaram nesta quarta-feira (13/06), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com o Rubro-negro saindo vitorioso por 2 a 1. Luiz Araújo foi o destaque da partida, marcando dois gols para o Mengão. Edenilson descontou para o Grêmio nos acréscimos.

VEJA MAIS

No primeiro tempo, o Flamengo mostrou iniciativa, utilizando velocidade, calma e aplicação tática para envolver o adversário. Apesar de algumas boas chances do Grêmio, a defesa do Flamengo manteve-se sólida. As lesões de Igor Jesus e Everton Cebolinha preocuparam a torcida, mas um golaço de Luiz Araújo nos minutos finais da primeira etapa trouxe alívio e vantagem ao time carioca.

Na segunda etapa, o Flamengo intensificou a pressão. Bruno Henrique sofreu um pênalti logo no início, mas a decisão foi anulada pelo VAR. Com direito à bola na trave, o Flamengo continuou pressionando até que Luiz Araújo marcou mais um gol, ampliando o placar para 2 a 0.

Nos acréscimos, o Grêmio reagiu. Aos 51 minutos, Cristaldo cobrou escanteio, Kannemann desviou e Edenilson cabeceou para o gol, diminuindo a diferença. No entanto, a reação parou por aí, e o Flamengo garantiu a vitória.

A próxima rodada será disputada no domingo (16/06). O Flamengo enfrenta o Athletico-PR às 16h, na Ligga Arena. O Grêmio jogará contra o Botafogo-RJ às 18h30, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.