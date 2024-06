Internautas ironizam vídeo antigo de diretor do Corinthians: 'Acabou a farra?'

O Corinthians viveu um dia turbulento nesta sexta-feira (7). Após a rescisão contratual com a VaideBet, patrocinador master do time, dois diretores do clube entregaram o cargo.

Com o dia cheio no Parque São Jorge, internautas recuperaram um vídeo de Rubens Gomes, ex-diretor de futebol do Corinthians, em uma entrevista em que o executivo afirmava: "acabou a farra de Palmeiras e Flamengo campeões no futebol brasileiro". Assista:

VEJA MAIS

Após o dia caótico no clube, internautas ironizaram. "Ele não mentiu, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, mas a farra no Corinthians continua." afirmou um internauta.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Fábio Will, repórter do núcleo de esportes)