Luis Suárez é homenageado em Porto Alegre e agradece em tom de despedida do Grêmio

O atacante Luis Suárez foi homenageado nesta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com a medalha do Mérito Farroupilha, uma distinção de prestígio concedida pela instituição. Durante a cerimônia, realizada no teatro Dante Barone, o atacante uruguaio de 36 anos, com contrato vigente no Grêmio até dezembro, deu indícios de uma possível despedida do clube. Em discurso, ele expressou agradecimento aos torcedores gremistas e também aos do rival Internacional, reconhecendo o afeto recebido durante sua passagem por Porto Alegre.

"Minha família construiu laços valiosos aqui. Vivi momentos únicos, como os gols marcados nos clássicos, mas guardo com muito carinho o apoio tanto da torcida do Grêmio quanto do Internacional. Apesar da rivalidade, tive gestos de carinho de ambos os lados. As fotos com torcedores do Inter são uma mensagem importante contra a violência", declarou Suárez.

O Grêmio se distanciou da briga pelo título do Campeonato Brasileiro após a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG no último domingo, encontrando-se agora em quinto lugar na tabela, com 59 pontos. A prioridade do time é assegurar uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. Assim, é provável que Suárez encerre sua passagem pelo clube sem um título nacional, mas seu impacto é inegável.

Além das atuações memoráveis no Brasileirão, como o hat-trick na vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, que agitou a disputa na parte superior da tabela na 33ª rodada, Suárez conquistou o título gaúcho e da Recopa estadual no primeiro semestre. Nos confrontos contra o Internacional, contribuiu com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 1, na sétima rodada do campeonato nacional, e também marcou na derrota por 3 a 2 no segundo turno. Ao todo, acumula 26 gols e 16 assistências em 51 jogos pelo Grêmio.

"Esta homenagem reforça a decisão que eu e minha família tomamos ao escolher este país e esta cidade tão acolhedores. Desde o primeiro dia, procuramos aproveitar cada momento, cada partida. Além de jogador, sou pai, marido, amigo", enfatizou o atleta durante seu discurso.

O próximo desafio do Grêmio será contra o Goiás, nesta quinta-feira (30), às 19 horas, pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. Posteriormente, enfrentará o Vasco, marcando possivelmente a despedida de Suárez diante da torcida gremista, desde que ele não receba um cartão amarelo no confronto contra o Goiás. Como está pendurado com dois amarelos, ficará suspenso para o jogo contra o Vasco se receber um terceiro cartão. O último jogo do ano será no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, em 6 de dezembro. Há especulações sobre o futuro do atacante uruguaio, sugerindo que ele possa se juntar a Messi no Inter Miami.