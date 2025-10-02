Ludogorets x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa

Ludogorets Razgrad x Betis disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 13h45 (horário de Brasília), na Huvepharma Arena, em Razgrad, Bulgária. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Ludogorets x Betis ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Ludogorets venceu o Malmö por 2 a 1 e o Real Betis empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2.

Ludogorets x Real Betis: prováveis escalações

Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus, Almeida, Joel Andersson; Naressi, Chochev, Deroy Duarte; Erick Marcus, Matheus Machado, Caio Vidal. Técnico: Rui Mota.

Real Betis: Pau López; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gómez, Júnior Firpo; Sergi Altimira, Lo Celso, Sofyan Amrabat; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA

Ludogorets Razgrad x Real Betis

Europa League - Liga Europa

Local: Huvepharma Arena, em Razgrad, Bulgária

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45