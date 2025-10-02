Ludogorets x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa Ludogorets Razgrad e Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 02.10.25 12h45 Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Betis empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2 (X/ @RealBetis) Ludogorets Razgrad x Betis disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 13h45 (horário de Brasília), na Huvepharma Arena, em Razgrad, Bulgária. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Ludogorets x Betis ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Ludogorets venceu o Malmö por 2 a 1 e o Real Betis empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Bologna x Freiburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Bologna e Freiburg jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Ludogorets x Real Betis: prováveis escalações Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus, Almeida, Joel Andersson; Naressi, Chochev, Deroy Duarte; Erick Marcus, Matheus Machado, Caio Vidal. Técnico: Rui Mota. Real Betis: Pau López; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gómez, Júnior Firpo; Sergi Altimira, Lo Celso, Sofyan Amrabat; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini. FICHA TÉCNICA Ludogorets Razgrad x Real Betis Europa League - Liga Europa Local: Huvepharma Arena, em Razgrad, Bulgária Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ludogorets Razgrad Real Betis Liga Europa Europa League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa Feyenoord e Aston Villa jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 Europa League Porto x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa Porto e Estrela Vermelha jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 Europa League Basileia x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Basel e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 Conference League Fiorentina x Sigma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Conferência Fiorentina e Sigma jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35