Ludogorets x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa

Ludogorets Razgrad e Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Betis empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2 (X/ @RealBetis)

Ludogorets Razgrad x Betis disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 13h45 (horário de Brasília), na Huvepharma Arena, em Razgrad, Bulgária. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Ludogorets x Betis ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Ludogorets venceu o Malmö por 2 a 1 e o Real Betis empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2.

Ludogorets x Real Betis: prováveis escalações

Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus, Almeida, Joel Andersson; Naressi, Chochev, Deroy Duarte; Erick Marcus, Matheus Machado, Caio Vidal. Técnico: Rui Mota.

Real Betis: Pau López; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gómez, Júnior Firpo; Sergi Altimira, Lo Celso, Sofyan Amrabat; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA
Ludogorets Razgrad x Real Betis
Europa League - Liga Europa
Local: Huvepharma Arena, em Razgrad, Bulgária
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45

Ludogorets Razgrad

Real Betis

Liga Europa

Europa League

jogos de hoje
Futebol
