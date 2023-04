Flamengo e Palmeiras lideram lista de clubes mais valiosos da fase de grupos da Libertadores 2023

FUTEBOL

CBF divulga datas, horários e locais dos jogos do Remo, Paysandu e Águia de Marabá na Copa do Brasil

Diretoria de Competições da CBF divulgou no site da instituição os horários e datas dos confrontos entre Remo x Corinthians, Paysandu x Fluminense e Águia de Marabá x Fortaleza. Os paraenses jogarão todas as partidas no Mangueirão