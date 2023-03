Em queda do Fortaleza na Libertadores, Lecheva relembra goleada do Paysandu no torneio; veja

O Fortaleza está próximo da eliminação na pré-Libertadores, contra o Cerro Porteño-PAR, no jogo em andamento desta quinta-feira (16). O ídolo do Paysandu, Lecheva, aproveitou o momento para relembrar a goleada do Papão por 6 a 2, em pleno Estádio Defensores del Chaco, na Liberta de 2003, que contou com a histórica campanha bicolor:

No dia 27 de março de 2003, o Paysandu visitou o Cerro, no Paraguai, pela fase de grupos. A goleada bicolor contou com dois gols de Vélber, dois de Robgol e dois de Iarley. Santiago Salcedo e Edgar BVarreto descontaram para os mandantes. O Papão chegou às oitavas de final e foi eliminado pelo Boca Juniors-ARG.