Libertadores 2023: veja grupos, data dos jogos e qual o grupo da morte

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2023 na última segunda-feira (27) em Luque, no Paraguai. A competição contará com sete equipes brasileiras, com final a ser disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã.

Qual é a data dos jogos da fase de grupos da Libertadores 2023?

A fase de grupos da Libertadores de 2023 vai começar no próximo dia 4 de abril e terminará no dia 29 de junho. Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras serão os times brasileiros na competição. O Flamengo, cabeça de chave do Grupo A, vai enfrentar o Aucas, do Equador, na partida de estreia.

Grupos da Libertadores 2023

Grupo A

Flamengo;

Racing [ARG];

Aucas [EQU];

Ñublense [CHI].

Grupo B

Nacional [URU];

Internacional;

Metropolitanos [VEN];

Independiente Medellín [COL].

Grupo C

Palmeiras;

Barcelona de Guayaquil [EQU];

Bolívar [BOL];

Cerro Porteño [PAR].

Grupo D

River Plate [ARG];

Fluminense

The Strongest [BOL];

Sporting Cristal [PER].

Grupo E

Independiente Del Valle [EQU];

Corinthians;

Argentinos Juniors [ARG];

Liverpool [URU].

Grupo F

Boca Juniors [ARG];

Colo Colo [CHI];

Monagas [VEN];

Deportivo Pereira [COL].

Grupo G

Athletico Paranaense;

Libertad [PAR];

Alianza Lima [PER];

Atlético-MG.

Grupo da Morte da Libertadores 2023

Discussões a respeito do grupo mais difícil da Libertadores de 2023 não tem resposta unânime. De acordo com as estatísticas, o Grupo G pode gerar mais dificuldades para os clubes brasileiros, tendo em vista que contará com dois representantes do país, além do Libertad, do Paraguai, e do Alianza Lima, do Peru.

O grupo tem, somados, os planteis mais caros da competição, somando pouco mais de 230 milhões de euros (quase R$1,3 bilhões). Além do grupo citado, o Corinthians poderá enfrentar dificuldades, já que está no grupo do Independiente del Valle, clube campeão da Sul-Americana de 2022 e da Recopa Sul-Americana de 2023. O Timão também terá o Argentinos Juniors, da Argentina, e o Liverpool do Uruguai como adversários.

Sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana

Também foi realizado o sorteio da Copa Sul-Americana na última segunda. Outros sete times brasileiros participam da competição:

América-MG;

Botafogo;

Bragantino;

Fortaleza;

Goiás;

Santos;

São Paulo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)