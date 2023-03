Atacante Marcelo Moreno é contratado por clube adversário do Corinthians na Libertadores

O Independiente del Valle, do Equador, anunciou um novo reforço para a temporada: o atacante boliviano Marcelo Moreno, de 35 anos, que já jogou no Flamengo, Cruzeiro e Grêmio e estava no Cerro Porteño.

VEJA MAIS

A equipe equatoriana conquistou a Copa Sul-Americana de 2022 e já começou bem o ano atual, com o título da Recopa Sul-Americana, após vencer o Flamengo. Marcelo Moreno assinou um contrato com duração até o final de 2023, e deve fazer parte do elenco que vai enfrentar o Corinthians no Grupo E da Libertadores deste ano.

Marcelo Moreno é o maior artilheiro da história da seleção boliviana, com 30 gols em 99 jogos. A 100ª partida será realizada nesta terça-feira (28), quando a Bolívia vai enfrentar a Arábia Saudita, em amistoso.

Em clubes, Moreno já marcou 135 gols em quase 400 jogos. O jogador teve passagens por:

Werder Bremen (Alemanha);

Flamengo;

Cerro Porteño (Paraguai);

Shakhtar Donetsk (Ucrânia);

Grêmio;

Cruzeiro.

A nova equipe de Moreno fará parte do Grupo E da Libertadores e vai enfrentar o Corinthians. Além das duas equipes, também formam o grupo o Argentinos Juniors (ARG) e o Liverpool (URU). A fase de grupos começa no dia 5 de abril e segue até o dia 28 de junho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)