Liberal+ transmite a final do Parazão Sub-20 entre Tuna Luso e Paysandu; confira

A final do Campeonato Paraense Sub-20 promete fortes emoções neste sábado (18), a partir das 9h30, no Estádio Francisco Vasques, o Souza. A Rádio Liberal+ fará a cobertura completa, com imagens, pelo YouTube. O clássico entre Tuna Luso e Paysandu colocará frente a frente duas das equipes que mais se destacaram na competição de base.

A equipe de esportes da Liberal+ está preparada para levar aos torcedores todos os detalhes da grande decisão. A narração da partida ficará a cargo de Max Souza, com os comentários de Abner Luiz, e a reportagem em campo de Luizinho Moura. O duelo vale o título estadual da categoria.

O Papão da Curuzu garantiu sua vaga na final após superar o maior rival na semifinal, vencendo o Remo por 1 a 0 em um Re-Pa equilibrado. Já a Águia Guerreira demonstrou força ofensiva ao despachar o Sport Belém com uma goleada de 4 a 0.

O diretor da Rádio Liberal+, Abner Luiz, destaca a importância da transmissão e o compromisso da emissora com o esporte paraense. Ele ressalta a qualidade da equipe e o desejo de proporcionar ao público uma cobertura à altura da decisão do Parazão Sub-20.

“O novo projeto do Grupo Liberal, em parceria com a Federação Paraense de Futebol, visa dar mais visibilidade à base no futebol do Pará, por meio de transmissões no rádio e no YouTube. Já realizamos o Re-Pa Sub-20. A experiência foi positiva e, novamente com a FPF, vamos transmitir a grande final no Souza, às 9h30. Estarei presente, inclusive para comentar o jogo, com uma equipe completa, dando a mesma atenção do futebol profissional, pois acreditamos na base”, disse Abner.

“É um momento para dar visibilidade a essa garotada, mostrando nossos talentos, muitas vezes desconhecidos pelo torcedor, para todo o Brasil e o mundo via YouTube. É uma experiência gratificante e tenho certeza de que essa parceria tende a crescer nos eventos da FPF, principalmente na próxima temporada, expandindo a visibilidade das competições”, complementou.

A partida será uma vitrine para os jovens talentos do futebol paraense, que buscam seu espaço no cenário profissional. O torcedor poderá acompanhar Paysandu e Tuna Luso na briga pelo título do Sub-20, a partir das 9h30, na Rádio Liberal+.