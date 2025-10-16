Liberal+ transmite a final do Parazão Sub-20 entre Tuna Luso e Paysandu; confira Partida ocorre neste sábado (18), às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, em Belém Pedro Garcia 16.10.25 8h00 O clássico entre Tuna Luso e Paysandu colocará frente a frente duas das equipes que mais se destacaram na competição de base. (Ascom Paysandu / Ascom Tuna Luso) A final do Campeonato Paraense Sub-20 promete fortes emoções neste sábado (18), a partir das 9h30, no Estádio Francisco Vasques, o Souza. A Rádio Liberal+ fará a cobertura completa, com imagens, pelo YouTube. O clássico entre Tuna Luso e Paysandu colocará frente a frente duas das equipes que mais se destacaram na competição de base. A equipe de esportes da Liberal+ está preparada para levar aos torcedores todos os detalhes da grande decisão. A narração da partida ficará a cargo de Max Souza, com os comentários de Abner Luiz, e a reportagem em campo de Luizinho Moura. O duelo vale o título estadual da categoria. VEJA MAIS Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação O Papão da Curuzu garantiu sua vaga na final após superar o maior rival na semifinal, vencendo o Remo por 1 a 0 em um Re-Pa equilibrado. Já a Águia Guerreira demonstrou força ofensiva ao despachar o Sport Belém com uma goleada de 4 a 0. O diretor da Rádio Liberal+, Abner Luiz, destaca a importância da transmissão e o compromisso da emissora com o esporte paraense. Ele ressalta a qualidade da equipe e o desejo de proporcionar ao público uma cobertura à altura da decisão do Parazão Sub-20. “O novo projeto do Grupo Liberal, em parceria com a Federação Paraense de Futebol, visa dar mais visibilidade à base no futebol do Pará, por meio de transmissões no rádio e no YouTube. Já realizamos o Re-Pa Sub-20. A experiência foi positiva e, novamente com a FPF, vamos transmitir a grande final no Souza, às 9h30. Estarei presente, inclusive para comentar o jogo, com uma equipe completa, dando a mesma atenção do futebol profissional, pois acreditamos na base”, disse Abner. “É um momento para dar visibilidade a essa garotada, mostrando nossos talentos, muitas vezes desconhecidos pelo torcedor, para todo o Brasil e o mundo via YouTube. É uma experiência gratificante e tenho certeza de que essa parceria tende a crescer nos eventos da FPF, principalmente na próxima temporada, expandindo a visibilidade das competições”, complementou. A partida será uma vitrine para os jovens talentos do futebol paraense, que buscam seu espaço no cenário profissional. O torcedor poderá acompanhar Paysandu e Tuna Luso na briga pelo título do Sub-20, a partir das 9h30, na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Rádio Liberal paysandu tuna futebol sub20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Feminina Atl. Madrid x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions Feminina Atlético Madrid e Manchester United jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 12h45 Futebol Liberal+ transmite a final do Parazão Sub-20 entre Tuna Luso e Paysandu; confira Partida ocorre neste sábado (18), às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, em Belém 16.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira 16.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49