Leverkusen x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League

Leverkusen x PSV disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayer Leverkusen x PSV ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Champions League, o PSV perdeu para o Union SG por 3 a 1, enquanto o Leverkusen empatou com o Copenhagen por 2 a 2.

Leverkusen x PSV Eindhoven: prováveis escalações

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé e Tapsoba; Lucas Vázquez, Andrich, Ezequiel Fernández e Grimaldo; Ben Seghir, Malik Tillman e Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.

PSV: Kovář; Dest, Flamingo, Obispo e Gasiorowski; Schouten, Veerman e Saibari; Perisic, Ruben Van Bommel e Ricardo Pepi. Técnico: Peter Bosz.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x PSV Eindhoven

Champions League

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h