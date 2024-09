Lenda do futebol brasileiro, Amaral visita Belém e destaca força de Remo e Paysandu

Nos anos 90, Amaral era nome certo entre os grandes times do país. Ao longo de mais de duas décadas, desfilou seu talento e carisma por Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo, Grêmio, além de passagens em Portugal e Itália, onde defendeu as cores da Fiorentina e atuou ao lado de gigantes do futebol mundial, como Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Hernán Crespo. Hoje, aos 51 anos, Amaral tornou-se sinônimo de resenha e descontração. Nesta terça-feira (3) ele esteve em Belém para participar de um evento e aproveitou para falar um pouco sobre o futebol paraense, especialmente da dupla Re-Pa.

Entre uma e outra conversa, ele lembrou da época em que jogava, destacando a dificuldade de jogar na capital paraense, a paixão da torcida e a amizade com outro grande craque da época, o paraense Giovanni.

"Aqui era muito difícil jogar. Antigamente a gente vinha, era um campo muito pesado. Hoje tem uma estrutura maravilhosa. Já estive em um jogo aqui, acho que Washington fez. O povo daqui é carente por futebol. Pode ver quando vem a seleção, algum time de fora, o estádio fica sempre lotado. Tenho um grande carinho por Belém e um grande amigo aqui, o Giovanni, que continua sendo um craque."

Segundo ele, Remo e Paysandu têm todo direito de estar na mesma prateleira de clubes em ascensão, sobretudo do nordeste, que anos atrás também buscava sua profissionalização e hoje colhe bons frutos do investimento preciso. "Eu gostaria de ver o Paysandu e o Remo na Série A, até porque o nordeste é muito forte. Você vê aí o Fortaleza. Por que você não vê o Paysandu ou o Remo disputando uma Sul-Americana? Porque a torcida eles têm, além de um grande estádio. Eu desejo muita sorte ao Remo e Paysandu", questiona, antes de encerrar com um recado para quem faz o futebol paraense.

A torcida que Remo e Paysandu tem, muitos times cariocas, paulistas, não chegam perto. Aqui o povo é carente de futebol. Eu gostaria muito de ver eles na Série A. Torço pelo sucesso de todos, mas especialmente da dupla Re-Pa, dois times grandes que merecem estar entre os grandes do Brasil".