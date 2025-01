Leão usa jogo de baralho paciência para anunciar reforço português para 2025

O Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (8), a contratação do atacante português Gonçalo Paciência de forma inusitada. O clube divulgou um vídeo temático do jogo de cartas paciência, revelando a carta do jogador no desfecho da produção.

O centroavante de 30 anos rescindiu contrato com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, também nesta quarta, para assinar vínculo de uma temporada com o Leão. Em sua última passagem pelo clube japonês, Paciência disputou 13 partidas e marcou quatro gols em 2024.

Formado nas categorias de base do Porto, o atacante acumula passagens por Rio Ave (Portugal), Celta de Vigo (Espanha), Olympiacos (Grécia), Schalke 04 e Eintracht Frankfurt (Alemanha). Pela seleção portuguesa, destacou-se nas Olimpíadas de 2016, com três gols em quatro jogos. Também participou das eliminatórias da Eurocopa de 2019, marcando um dos gols na goleada por 6 a 0 contra a Lituânia, em partida que contou com a presença de Cristiano Ronaldo.

Paciência é a segunda contratação do Sport para a temporada 2025 e já realizou exames médicos e avaliações físicas no CT rubro-negro na última sexta-feira. Antes dele, o clube já havia anunciado o atacante Gustavo Maia, contratado junto ao Náutico.

Além de Paciência, o Sport está próximo de oficializar as chegadas do zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense, e do lateral-direito Hereda, do CRB, reforçando o elenco para os desafios do próximo ano.