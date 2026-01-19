Lazio x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano

Lazio x Como disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Como ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lazio acumula na Série A italiana 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Como soma um total de 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Lazio x Como: prováveis escalações

Lazio: Ivan Provedel, Adam Marusic, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Luca Pellegrini, Kenneth Taylor, Danilo Cataldi, Matías Vecino, Gustav Isaksen, Tijjani Noslin, Matteo Cancellieri.

Como: Jean Butez, Ignace van Der Brempt, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Mergim Vojvoda, Nico Paz, Martin Baturina, Tasos Douvikas.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Como

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 16h45