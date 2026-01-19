Lazio x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 19.01.26 15h45 Como soma 6 pontos a mais que o Lazio no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio) Lazio x Como disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lazio x Como ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Lazio acumula na Série A italiana 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já Como soma um total de 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira Cremonese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano Cremonese e Verona jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Lazio x Como: prováveis escalações Lazio: Ivan Provedel, Adam Marusic, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Luca Pellegrini, Kenneth Taylor, Danilo Cataldi, Matías Vecino, Gustav Isaksen, Tijjani Noslin, Matteo Cancellieri. Como: Jean Butez, Ignace van Der Brempt, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Mergim Vojvoda, Nico Paz, Martin Baturina, Tasos Douvikas. FICHA TÉCNICA Lazio x Como Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lazio Como jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CORRENTE Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente Em nota divulgada nesta segunda-feira (19), clube reforça apelo por fé e apoio a Ronan Tyezer, que segue sob cuidados intensivos após colisão no retorno da Copinha 19.01.26 20h03 Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 20h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 17h30 Futebol FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência 19.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48