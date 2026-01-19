Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Lazio x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano

Lazio e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Como soma 6 pontos a mais que o Lazio no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio)

Lazio x Como disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Como ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lazio acumula na Série A italiana 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Como soma um total de 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Cremonese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano
Cremonese e Verona jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Lazio x Como: prováveis escalações

Lazio: Ivan Provedel, Adam Marusic, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Luca Pellegrini, Kenneth Taylor, Danilo Cataldi, Matías Vecino, Gustav Isaksen, Tijjani Noslin, Matteo Cancellieri.

Como: Jean Butez, Ignace van Der Brempt, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Mergim Vojvoda, Nico Paz, Martin Baturina, Tasos Douvikas.

FICHA TÉCNICA
Lazio x Como
Campeonato Italiano
Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália
Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lazio

Como

jogos de hoje

Campeonato Italiano

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

CORRENTE

Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente

Em nota divulgada nesta segunda-feira (19), clube reforça apelo por fé e apoio a Ronan Tyezer, que segue sob cuidados intensivos após colisão no retorno da Copinha

19.01.26 20h03

Copa São Paulo de Futebol Júnior

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 20h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 17h30

Futebol

FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente

Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência

19.01.26 16h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda