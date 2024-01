Lateral Bruno Limão, do Águia de Marabá, fala da disputa do Parazão: ‘tudo para ficar com o título’

O Águia de Marabá quer buscar o bicampeonato no Campeonato Paraense 2024. Para isso, a equipe esta realizando uma preparação reforçada, que inclui amistosos, além da disputa da Super Copa Grão Pará, competição que já está na última etapa, com o grande título sendo disputado pelo clube marabaense e o Canaã.

O lateral-direito Bruno Limão, um dos principais jogadores na conquista do título paraense no ano passado, acredita que a equipe está bem preparada para a temporada atual.

“O Águia está pronto agora para enfrentar o Canaã e para outro Campeonato Paraense. Sem dúvida. A gente sabe que a nossa pré-temporada foi muito bem feita com o nosso preparador físico, auxiliares e diante de toda a comissão. Então, a gente está preparado. É lógico que nenhum de nós atletas estamos ainda no nosso nível mais alto, fisicamente, mas a gente sabe que tem uma final, que será decida no detalhe”, comentou.

Sobre a disputa do Parazão 2024, o jogador deixou claro, o Águia quer o bicampeonato.

“Pode ter certeza ida pela nossa equipe fazer o máximo possível para ficar com esse título e deixar em Marabá”, afirmou.

Em preparação para temporada, o Águia está realizando amistosos, o último foi disputado contra o Imperatriz-MA, e terminou em 0 a 0. Segundo o jogador, o resultado é demonstração que tanto o Águia, quanto a equipe maranhense, estão preparados para seus respectivos campeonatos.

“Jogo diante de uma equipe forte, que é o Imperatriz, que eu bem conheço. É um clube que tem uma boa estrutura, uma torcida que apoia. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, e esses amistosos aí mostram que as duas equipes estão bem fortes para disputar seus respectivos campeonatos. Buscamos, da melhor maneira possível, vencer, mas a gente sabia que ia encontrar dificuldade. E um placar 0 a 0, acho que até justo, mas agora é descansar, porque na próxima semana tem uma final a ser disputada”, disse.

A final da Super Copa Grão Pará, entre Águia de Marabá e Canaã, está marcada para o próximo sábado (13), às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, casa do Águia, em Marabá.