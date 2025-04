Lanús x Melgar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Copa Sudamericana

Lanús x Melgar disputam hoje, quarta-feira (09/04), a 2° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Melgar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lanús estreou na Copa Sulamericana com um empate de 2 a 2 com o Puerto Cabello. Já o Melgar iniciou com um empate de 3 a 3 com o Vasco.

Lanús x Melgar: prováveis escalações

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús o Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Marcelino Moreno; Bruno Cabrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Melgar: Carlo Cáceda, Mathías Llontop Diaz, Alejandro Ramos, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Alexis Arias, Walter Tandazo, Kenji Cabrera Nakamura, Cristian Bordacahar, Lautaro Guzmán, Facundo Castro. Técnico: Walter Ribonetto.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Melgar

Copa Sudamericana

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 09 de abril de 2025, 21h30